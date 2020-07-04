أمل عرفة تتضامن مع يوسف الخال: اسم يوسف الخال لا يسقط سهوًا

يتفاعل موضوع تجاهل المنتج صادق الصبّاح لإسم النجم اللبناني يوسف الخال بشكل كبير على مواقع التواصل، خاصة ان الأخير لم يسكت على تجاهل “الصبّاح” له وعدم تسميته بالاسم في المقال الذي نشره عبر جريدة “النهار” طالباً من خلاله التكاتف لحماية الدراما اللبنانية على الرغم من ان صادق الصباح قام بذكر اسماء عديدة لنجوم عرب من سوريا ولبنان واكبوا نهضة الدراما من خلال الأعمال المشتركة.

ودخلت النجمة السورية أمل عرفة على خط الدفاع عن يوسف الخال وأنصفته بتغريدة جاء فيها: “الحق معك ياعيب الشوم”. ثم غردت مرة أخرى قائلة: “اسم يوسف الخال لا يسقط سهواً”.

وكان النجم اللبناني يوسف الخال قد نشر مقتطفاً من المقال الذي نشره المنتج اللبناني صادق الصبّاح في جريدة “النهار” تحت عنوان “تعالوا نتكاتف لِحماية صناعة الدراما اللبنانية”، حيث تحدث “الصبّاح” بإسهاب عن النهضة التي شهِدتها السينما العربية المُشتركة والمُسلسلات بين لبنان ومصر وسوريا قبل عشرات السنوات وصولاً الى الصعوبات التي تواجه الدراما اللبنانية حالياً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان بالاضافة الى أزمة الكورونا التي “كرسحت” السوق المحلية ونكّست كل أسلحتها بحسب تعبيره. وختم قائلاً: “الدراما اللبنانية اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى دعم وحب وتكاتف وإيجابية من أهل المهنة.”

لمعرفة تفاصيل الواقعة بالكامل: يوسف الخال لا يسكت عن تجاهله ويرد بعنف على صادق الصباح