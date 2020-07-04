ياسين أحجام يؤكّد أن الإجراءات المعلنة من طرف وزير الثقافة المغربي خلقت ارتياحًا

قال الفنان ياسين أحجام إن إجراءات وزارة الثقافة لدعم القطاع الفني، خلقت ارتياحا في الوسط الفني في مجملها، غير أنه لمس نوعا من الغموض في موضوع استفادة فنانين من الدعم.وعبر ياسين أحجام ، عن استحسانه لخطوة الوزير عثمان الفردوس في دعم القطاع، عبر دعم مشاريع فنية، وهو ما اعتبره دعم مقابل عمل.

وأشار ياسين أحجام إلى أن مسألة دعم الفنانين مباشرة، طرحت تساؤلات في الوسط الفني، حول طبيعة المستفيدين، وهل استفادوا بصفتهم الفنية أو كمواطنين عاديين، مطالبا في حالة ما كان الدعم من منطلق أنهم فنانين، بكشف معايير اختيار المستفدين، وهويتهم .

وكان الفردوس قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أن 3700 من حاملي بطاقة الفنان استفادوا من برنامج التضامن، موضحا أمام لجنة برلمانية، أن الفنانين مؤهلون للاستفادة من برامج لجنة اليقظة الاقتصادية، سواء من برامج الدعم الموجهة إلى حاملي بطاقة “الراميد”، أو المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو برنامج دعم القطاع غير المهيكل.

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