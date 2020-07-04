اعتقال الحقوقي الذي فجّر قضية حساب "حمزة مون بيبي"

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش مؤخراً، متابعة الحقوقي محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في حالة اعتقال بعد مجموعة من الشكايات والذي كان أول من فجر قضية "حمزة مون بيبي" ، وقالت تقارير إعلامية، إن النيابة العامة استمعت إليه وأحالته على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، من أجل مجموعة من التهم الثقيلة.

وأوضحت التقارير أن التهم الموجهة" للمديمي" تشمل الوشاية الكاذبة، ومحاولة النصب، و إهانة موظفين عموميين أثناء أداء واجبهما، و إهانة هيئة منظمة، وتوزيع ادعاءات ووقائع لأشخاص، والتشهير بهم.

وبرز اسم "محمد المديمي" باعتباره المحرك الرئيسي لقضية حساب "حمزة مون بيبي" ،الحساب الذي تخصص في التشهير وابتزاز الفنانين والفنانات ورجال أعمال داخل المغرب وخارجه، والتي وٌجهت فيها اتهامات ثقيلة لكل من الفنانة "دنيا بطمة" وشقيقتها "ابتسام" و"عائشة عياش" المتهمة الرئيسية في قضية حساب "حمزة مون بيبي" وعدد آخر من المتهمين والمتهمات الذين يقبع عدد منهم في سجن "الأوداية" بمراكش، بينما يتابع آخرون، من بينهم "دنيا بطمة"، في حالة سراح .

وعيد دنيا بطمة ووالدتها ليلى

وكانت "دنيا بطمة" توعدت ، المتسبّبين بحبس شقيقتها "ابتسام"، التي تقبع حالياً بسجن "الأوداية" بمدينة مراكش، وذلك على خلفية متابعتها في ما بات يعرف إعلامياً بملف "حمزة مون بيبي".

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ونشرت قبل أيام، صورة شقيقتها الكبرى "ابتسام"، عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات "الأنستغرام"، أرفقتها بتعليق جاء فيه: " أقحموا اسمك في شيء لا يعنيك من الأساس وأدخلوا روحك مكانا ليس من شأنك ولا مقامك، واسكتوا الظالمين بظلم المظلوم، أقسم لن يمر هذا مرور الكرام ولو بعد حين".

والدتهما أيضاً "ليلى الأتاسي"، كشفت في عدة تدوينات بأنها دائمة الدعاء على الظالمين، في إشارة منها إلى المتسببين بدخول ابنتها السجن قائلة في واحدة من تدويناتها التي شاركتها مؤخراِ:"في كل صلاة وكل وقت وكل دقيقة ارفع كفوفي لله وأقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ".

يشار إلى أنه بين الفينة والأخرى، تخرج دنيا بطمة بمنشورات عبر "الأنستغرام" تدافع فيها عن براءة شقيقتها من قضية حمزة مون بيبي، وهو الملف الذي تتابع فيه دنيا بطمة بدورها في حالة سراح.

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