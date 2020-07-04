ميغان ماركل: الأسرة المالكة لم تحمني أثناء حملي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: أفادت وثائق بالمحكمة العليا في لندن بأن ميغان ماركل، دوقة ساسكس، شعرت أن الأسرة المالكة في المملكة المتحدة، لم توفر لها الحماية في أثناء حملها بابنها آرتشي الذي أنجبته في مايو 2019.

وتقاضي ميغان، قرينة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا، مجموعة أسوشيتد نيوسبيبرز للنشر بسبب تقارير أوردتها صحيفة "ميل أون صنداي" التابعة لها في العام الماضي، وتضمنت أجزاء من رسالة بخط يدها أرسلتها إلى والدها توماس ماركل في أغسطس 2018.

وبررت الصحيفة نشر الرسالة قائلة إن خمسة لم تورد أسماءهم من أصدقاء ميغان عرضوا وجهة نظرها للحدث في مقابلات مع صحيفة بيبول الأميركية.

قال محامو ماركل في مستند قدموه إلى المحكمة: "أصبحت المدعية عرضة لعدد كبير من المقالات غير الصحيحة والمسيئة في الصحف الشعبية البريطانية، خصوصًا الصحيفة المدعى عليها، ما سبب لها في اضطراب عاطفي هائل وأضر بصحتها النفسية".

أضافوا: "وبما أن أصدقاءها لم يروها في مثل هذه الحال من قبل، فقد قلقوا عليها، خصوصًا أنها كانت حاملًا، ولا تتمتع بحماية المؤسسة وممنوعة من الدفاع عن نفسها".

