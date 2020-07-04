أنغام تعلن عن تعاون جديد مع تركي آل الشيخ

"الخليج 365" من بيروت: كشفت المغنية المصرية أنغام من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الموثق على تويتر عن تعاون جديد يجمعها بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد نجاح تجبرتهما الأولى في اغنية "بخاف أفرح" قبل عامين.
وكتبت أنغام في تغريدتها: "عمل جديد ومختلف يجمعني بالشاعر تركي آل الشيخ المختلف دائمًا، سعيدة بالتعاون الثاني معك، ولن يكون الأخير بإذن الله".
يُذْكَرُ أن أنغام تحضر ألبومًا غنائيًا جديدًا بعد نجاح ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًّا"، كما تستعد للتحضير واختيار أغنيات الألبوم التي تعاونت فيها مع الشاعر جمال الخولي، والملحِّنَيْن رامي جمال ومحمدي، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وآخرين.
يضم الألبوم الجديد 8 أغنيات، منها: "مزح"، و"ألف أسف"، و"آخر لقاء"، و"بعض الخطا"، و"غريب"، و"لا تستغرب".
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