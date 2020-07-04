"القعدة الحلوة".. مع بانة

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أطلقت الفنّانة "بانة" أغنيتها "القعدة الحلوة" من كلمات هشام صادق وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمّد مجدي، وميكس وماسترينغ محمود عزّت.
وقدمتها بقولها إنها شعرت أن من واجبها كفنّانة أن تنشر بعض التفاؤل في هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها العالم بسبب فيروس كورونا، "وأغنية القعدة الحلوة مُختلفة عن أعمالي السابقة لونًا ولهجة، فهي أغنية إيقاعيّة راقصة وهي إصداري الأوّل باللهجة المصريّة".
أضافت: "ضغوطات الحياة لا تنتهي، فلنعش أيّامنا بفرح ونستغلّ كلّ لحظة منها برفقة أشخاص وأصدقاء مُخلصين يُضفون السعادة ويبعثون الطاقة الإيجابيّة".
صُوّرت بانة أغنيتها الجديدة على طريقة الفيديو كليب عن بُعد، فكان التصوير في البحرين بإشراف المُخرج شريف ترحيني الموجود في ألمانيا، وهو الأوّل الذي يُصوّر عن بعد في الوطن العربي.
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