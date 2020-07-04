باريس جاكسون النسخة النسائية من المسيح في فيلمها القادم "Habit"

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"الخليج 365" من بيروت: صدمت الممثلة الأميركية "باريس جاكسون" رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن أنها ستؤدي دور النسخة النسائية من المسيح في فيلمها القادم "Habit".

وقد تعرَّض الفيلم لحملة هجوم واسعة، تمثّلت أخيراً في عريضة جمعت أكثر من 266 ألف توقيع تهدف الى منع عرضه.

ستؤدي "باريس جاكسون" دور المسيح، بينما ستجسد صديقتها "بيلا ثورن" دور فتاة تحب الحفلات ولديها فيتشية تجاه المسيح.

وأكد المنتج "دونوفان ليتش" أن "باريس" انضمت إلى قناة "فوكس نيوز"، وأشار أن الفيلم، المستوحى من بعض أفلام المخرج "تارانتينو" السابقة، يدور حول فتاة شابة مولعة بالمسيح تقحم في صفقة مخدرات، ما يدفعها للهرب بزي الراهبات.

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وأشير أن المرونة الجندرية ترخي بظلالها على الدور الذي تلعبه، إذ تضع الشخصية التي تؤديها قرطاً في أنفها مثلاً.

ويزعم أنّ جاكسون ستصوّر المسيح كـ"شخصية مثلية"، رغم أنه لم يتطرق لتفاصيل العمل.

ووفقًا للصحيفة، ستؤدي "جاكسون" دور البطولة إلى جانب نجوم أمثال؛ "بيلا ثورن"، "جافين روسديل"، "جوزي هو"، "أليسون موسهارت"، "جيمي هينس"، وعارضة الأزياء "أندريا بيجيتش".

ولم يعلن بعد عن تفاصيل إطلاق فيلم Habit، إلَّا أن كاميرات الباباراتزي رصدت "ثورن" مُرتديةً ملابس الراهبات في الأماكن العامة.