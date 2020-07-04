شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان تركواز قصير.. كارول سماحة تحتفل بنجاح كليبها الجديد Bon Voyage والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة اللبنانية كارول سماحة، بعد نجاح أغنيتها الجديدة Bon Voyage التى صورتها بطريقة الفيديو كليب واقترب عدد مشاهدتها إلى 2 ملايين مشاهدة فى غضون 3 أيام منذ طرحها على يوتيوب.

وأطلت كارول من خلال الصورة الجديدة، التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام، مرتدية فستانا قصيرا من اللون التركواز.





وطرحت كارول سماحة كليبها الجديد الذى يحمل اسم bon voyage، مساء الأربعاء الماضى، وهو من إخراج بتول عرفة، وشارك فى كتابة الكلمات السورية كاملة خير، كارول سماحة، الفرنسى لايون، شارك فى التلحين الفرنسى يان بيرى، المغربى دى جى يوسف، وشارك فى الكليب بالأداء التمثيلى أمام النجمة كارول سماحة الإعلامى باسل الزارو.

Advertisements

نجاحاً كبير حققه فيديو كليب " bon voyage " للفنانة اللبنانية كارول سماحة، الذى اطلقته الأربعاء الماضى، من إخراج بتول عرفه، والذى اهل الفنانة كارول سماحة لاحتلال التريند الأول فى تويتر ، وحصول الشركة على التريند الثاني، وسط إشادة كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما يحمله الكليب من فكرة جديدة، إضافة الاختلاف الكبير فى أداء سماحة التى اظهرت المخرجة بتول عرفة فى أحداث الكليب .

ظهرت سماحة خلال الكليب الذى تغنيه باللهجتين اللبنانية والفرنسية، بلوك جديد وشخصية ذات طبيعة متسرعة مختلفة عما قدمته من قبل ، حيث قامت بتقديم مشهد تمثيلى للمرة الاولى لها بفيديو كليب غنائي، إضافة إلى اعتماد المخرجة بتول عرفة فى التصوير على الاستايل الاوروبى ، وجودة الألوان العالية ، التى عملت على ضبطتها لمدة اسبوع ، للخروج بأفضل صورة .