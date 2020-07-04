شكرا لقرائتكم خبر عن العمل الجماعى دائما ناجح..بتول عرفة تكشف عن صاحب فكرة نهاية كليب كارول سماحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المخرجة بتول عرفه، عن صاحب فكرة نهاية فيديو كليب BonVoyage للمطربة اللبنانية كارول سماحة، مؤكدة أن العمل الجماعى دائمًا يكون ناجحًا، لذلك كان لابد وأن توضح أن صاحب فكرة النهاية هو فهد الزاهد منتج العمل.

قالت بتول عرفه، فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، احتفاءًا بنجاح الفيديو كليب، "بما إن العمل الجماعى دائماً بيكون أنجح.. فأحب أقول لكم إن فكرة النهاية فى كليب BonVoyage للفنانة كارول سماحة.. إن البنت تطلع أخت باسل دى كانت فكرة الأستاذ فهد الزاهد منتج العمل.. هذه النهاية أعطت روح مرحة للكليب وزادته بهجه.. شكرا LifeStylezst".

وكانت أعربت المخرجة بتول عرفة، عن سعادتها بتحقيق كليب أغنية bon voyage التى قامت بإخراجها، بينما غنتها الفنانة اللبنانية كارول سماحة، لأكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب، فى أقل من 48 ساعة من طرحه، وكتبت بتول، عبر حسابها على تويتر: "الحمد لله.. مليون مشاهدة فى أقل من يومين لأغنية BonVoyage مليون كلمة حب للجمهور الراقى الحبيب الذى أسعدنا بمشاهدته وغمرنا لهذا الحبر".

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نجاحاً كبيرا حققه فيديو كليب " bon voyage " للفنانة اللبنانية كارول سماحة، الذى اطلقته شركة لايف ستايلز ستديوز، من إخراج بتول عرفه، والذى اهل الفنانة كارول سماحة لاحتلال التريند الأول فى تويتر، وحصول الشركة على التريند الثاني، وسط إشادة كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما يحمله الكليب من فكرة جديدة، إضافة الاختلاف الكبير فى أداء سماحة التى اظهرت المخرجة بتول عرفة فى أحداث الكليب .

ظهرت سماحة خلال الكليب الذى تغنيه باللهجتين اللبنانية والفرنسية، بلوك جديد وشخصية ذات طبيعة متسرعة مختلفة عما قدمته من قبل ، حيث قامت بتقديم مشهد تمثيلى للمرة الاولى لها بفيديو كليب غنائي، إضافة إلى اعتماد المخرجة بتول عرفة فى التصوير على الاستايل الاوروبى ، وجودة الالوان العالية ، التى عملت على ضبطتها لمدة اسبوع ، للخروج بأفضل صورة .

كليب bon voyage إخراج بتول عرفة، وشارك فى كتابة الكلمات السورية كاملة خير و كارول سماحة والفرنسى لايون، وشارك فى التلحين الفرنسى يان بيرى والمغربى دى جى يوسف، توزيع دى جى يوسف.