سلمى حايك تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية سلمي حايك عن صورة جديدة، ظهرت خلال الصورة بدون مكياج، وترتدي قبعة جوتشي، فمن المعروف أنها ماركتها المفضلة ودائمًا تسعي للترويج لها، لأن زوجها مالك جوتشي العالمية.

وعلقت سلمي علي الصورة بـ مستعدة لقضاء إجازة نهاية الأسبوع، وكانت قد كشفت سلمي حايك عن شعرها الأبيض بسبب تجاهلها إجراء أي خطوات خاصة بعالم التجميل خلال فترة الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا "COVID-19" الذي هدد العالم .

نشرت سلمي حايك علي صفحتها الشخصية علي موقع التوصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" والتي تضم أكثر من 15 مليون شخص صورتين الأولى بعد ظهور الشعر الأبيض في مقدمة الرأس وبدون استخدام المكياج وهو ما أظهرها وكأنها متعبة ومرهقة، أما الصورة الثانية فكانت بعد أن قامت سلمي حايك ذات الـ(53 عامًا) بصبغ شعرها ووضعت القليل من المكياج لكي تظهر أكثر جمالاً وتألقا، وعلقت علي الصورة فكتبت: "لقد اضطررت لإعادة صبغ جذور شعري تحسبًا لبدء التصوير من جديد"..

يذكر أن سلمي حايك قدمت عددا هائلا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها: " Ask the Dust " و"Americano" و"La chispa de la vida" و" Septembers of Shiraz" و" Beatriz at Dinner" ، و غيرهم .