شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: لم أتعاقد على مسلسل "نسل الأغراب" حتى الآن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم دياب أنه لم يتعاقد حتى الآن على مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة ومن تأليف وإخراج محمد سامي وانتاج سينرجي والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل.

وأضاف أثناء استضافته مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج "مساء دى أم سى" أنه تفاجأ بأخبار على عدد من المواقع تفيد بانضمامه للعمل وهذا ليس صحيحًا ولم يتواصل معه أحد من شركة الإنتاج.

وقال النجم دياب إن سبب ابتعاده عن الغناء في الفترة الأخيرة هو مشاكله مع المنتج نصر محروس ولكن قام بحلها وتعاقد مع مزيكا، حيث يستعد لطرح عدد من الأغاني على طريقة السينجل خلال الأيام المقبلة ويبتعد عن طرح ألبوم كامل خاصة أن السينجل أكثر تأثيرًا الآن.

وأضاف أنه يغنى وهو لديه 15 عامًا خاصة أنه مر بظروف صعبة من صغره وتربيته في أسرة متوسطة، مشيرًا إلى أنه أول مرة يغنى كان حينها يلعب كرة قدم.

وأكد أثناء حواره أنه سبب غيابه عن السينما هو عدم ملائمة الأعمال التي تعرض عليه خصوصًا أنه يتمنى أن يقدم سينما بشكل مختلف.

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وأضاف : أنه شخص مطيع جدا في البيت ويحترم زوجته التي لها فضل كبير عليه ووقوفها بجواره في عدد من الأزمات التي مر بها مؤخرا .

وشارك دياب فى موسم رمضان في مسلسل “فرصة ثانية” بطولة كلا منوياسمين صبرى، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، عصام السقا، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.





وظهر بمسلسل “البرنس” بشخصية “كتكت”، وقتل على يد محمد رمضان، والعمل بطولة كلا من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نور اللبنانية، محمد جمعة، صفاء الطوخي، أحمد حسنين، ريم سامي، ادوارد، سلوى عثمان، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي.

كما شارك بمسلسل “الاختيار” بجانب أمير كرارة، وأحمد العوضي، وضياء عبد الخالق، وعدد آخر من النجوم، وظهر كضيف شرف بمسلسل “ليالينا 80″، مع إياد نصار، خالد الصاوي، غادة عادل، صابرين، رنا رئيس، وآخرين.