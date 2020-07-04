شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحها فى"بـ 100 وش"..سارة التونسى للجمهور فى عيد ميلادها : أنتم أكبر هدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الفنانة الشابة سارة التونسى نجاحا ملحوظا فى مسلسل " بـ 100 وش"، والذى عرض خلال موسم رمضان الماضى، من بطولة النجمين نيللى كريم وآسر ياسين، لتصبح واحدة من الفنانات الشابات المطلوبات على الساحة خلال الفترة المقبلة.
سارة التونسى احتفلت أمس بعيد ميلادها الـ 26، حيث نشرت صورة لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها على"إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة: "شكرا لكم على تهنئتى بعيد ميلادي أنتم أكبر هدية لى".
كانت سارة التونسى قد نافست خلال موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "بـ 100 وش"، مع مجموعة كبيرة من النجوم، من إنتاج جمال العدل، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وخلال رمضان قبل الماضى تواجدت بمسلسل "حكايتى"، حيث جسدت دور والدة بطلة العمل ياسمين صبرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاحها فى"بـ 100 وش"..سارة التونسى للجمهور فى عيد ميلادها : أنتم أكبر هدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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