زوجة ويل سميث تتعهد بكشف حقيقة علاقتها بمغني يصغرها بـ 21 عامًا

كسرت الممثلة الأميركية، جادا بينكيت سميث صمتها بشأن مزاعم نجم "الهيب هوب" الأمريكي، أوغست أنتوني السينا بأنها كانت على علاقة معه.وتعهدت جادا، البالغة من العمر 48 عامًا على "تويتر" أنها ستكشف الحقيقة والادعاءات المتفجرة في سلسلة Red Table Talk، حيث وصفت الأمر بـ "الإلتئام الذي يجب أن يحدث، لذلك سأتحدث في Red Table Talk برنامج حواري تلفزيوني أمريكي على شبكة الإنترنت".

وكشف أوغست أنتوني السينا البالغ من العمر 27 عام أن الممثل الشهير ويل سميث أعطاه مباركة للدخول في علاقة مع زوجته النجمة جادا بينكيت سميث.

وفي مقابلة مع مقدمة البرامج الإذاعية، أنجيلا يي، تحدث السينا عن علاقته مع بينكيت سميث، قائلا: "لقد جلست بالفعل مع ويل سميث وأجريت محادثة بسبب التحول من زواجهما إلى شراكة الحياة وأعطاني موافقته".

وأضاف أوغست أن ابن جادا الذي يُدعى "جادين"، 21 عامًا ، هو الذي قدمها إليه في عام 2015، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا قريبين جدًا وقضوا عطلة سويًا في هاواي بعد عام واحد، وحضروا جوائز BET معًا في عام 2017.

وتابع: "أنا حقًا أحبها بشدة ولدي الكثير من الحب لها، لقد كرست نفسي تمامًا لهذه العلاقة لسنوات من حياتي"، وادعى أوغست أن العلاقة استمرت لسنوات، إلا أنه من غير المعروف ما هي الفترة الزمنية لذلك.

وأنكر كل من جادا وويل هذه المزاعم، قائلين إن هذه القصة المثيرة غير صحيحة، ونفى المتحدث باسم جادا الادعاءات الموجهة إليها، واصفا إياها بأنها "غير صحيحة على الإطلاق"، وبالرغم من نفي ممثلي بينكيت سميث هذه المزاعم، فقد اعترفت من قبل بإدمان الجنس.

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وقالت خلال سلسلة Facebook Round Round Talk: "عندما كنت أصغر سنًا، أعتقد بالتأكيد أنني أصبت بإدمان جنسي من نوع ما".

بالإضافة إلى ذلك، اعترف كلاهما بأن لديهما علاقة مفتوحة، ففي عام 2005، قال ويل لصحيفة "نيويورك بوست: "إذا كان الأمر يتعلق بها، فيمكن لأحدنا أن يقول للآخر، أنا بحاجة لممارسة الجنس مع شخص ما، ولن أفعل إذا لم توافق عليه".

وتواعد ويل وجادا لأول مرة في عام 1994 وتطورت علاقتهما إلى علاقة رومانسية، على الرغم من أن ويل سميث كان متزوجًا في ذلك الوقت من شيري فليتشر، وبعد انفصال ويل وشيري في نفس العام، أصبحت علاقته بجادا رسمية.

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