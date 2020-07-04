راغب علامة يقطف من محصوله الزراعي ومنى أبو حمزة فرحة بمنتوجاتها

في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية في لبنان وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، أطلقت منذ مدة المخرجة نادين لبكي وزوجها خالد مزنر مبادرة زراعية مستدامة غير مسبوقة من نوعها في لبنان شارك فيها عدد من الفنانين والمخرجين والإعلاميين تحت عنوان "زريعة قلبي".

وقد استوحيت أغنية هذه المبادرة، من أغنية "حشيشة قلبي" المأخوذة من الفيلم السينمائي الشهير لنادين لبكي "وهلأ لوين" من ألحان خالد مزنر وغناء تانيا صالح، وكان هدفها تشجيع اللبنانيين للعودة إلى الأرض التي هي أغلى شيء، ليتم استصلاحها وزراعتها من أجل تأمين منتوجاته الزراعية ولو على أسطح المباني.

وكان من اللافت، أن بعض النجوم عمدوا إلى تأمين احتياجاتهم الزراعية من خلال استصلاح بعض من أراضيهم وفي مقدمتهم السوبر ستار راغب علامة الذي نشر فيديو عبر خاصية "الستوري" على صفحته الخاصة على إنستغرام، يظهر خلالها وهو يقطف من محصوله الزراعي وعلق قائلا: "أنا سعيد جدا أنني أقطف هذه المزروعات من أرضي، لأن الحياة مثل الأرض، مثلما تزرع فيها تحصد وأنا قضيت حياتي بالفن أزرع وأحصد حب الناس ما في شي بالدني حلو بدون حب. والأرض بتعلمنا العطاء والحب والأمل وإرادة الحياة".

وكانت هذه الكلمات كفيلة بتشجيع متابعيه على الحذو حذوه وتأمين اكتفائهم الذاتي بخاصة في ظل ما يشاع عن طرق طبول المجاعة والخوف الذي يستشرس بالمواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وكذلك كان للإعلامية منى أبو حمزة المبادرة نفسها، إذ كانت قد نشرت فيديو تظهر خلاله وهي فرحة بمنتوجاتها الزراعية، فضلاً عن أنها كانت قد أخبرت "فوشيا" في وقت سابق، أنها تتناول وعائلتها سنويا من منتجاتهم، لافتةً إلى أن هذه السنة كان الأمر واضحاً أكثر، بخاصة وأنها بحسب قولها تأتي من خلفية زراعية، واستطردت بالقول: "يا ريت تركوا لنا مساحات خضراء في المدن، ولكن هذا لا يمنع من استغلال المساحات سواء على الشرفات و الأسطح".

Advertisements

والسؤال الذي يطرح نفسه هل سنرى عددا أكبر من النجوم يأخذون هذه المبادرة التي من الممكن أن تخفف من وطأة الألم والفقر.

قد يهمك ايضا:

راغب علامة يحتفل بميلاده بطريقة عفوية في باحة منزله

تعرف على عمر راغب علامة الحقيقي وعدد زيجاته في عيد ميلاده