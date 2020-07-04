نادين لبكي وزوجها خالد مزنر يخوضان تجربة فريدة على "نتفلكس"

يخوض الثنائي نادين لبكي وزوجها خالد مزنر تجربة فريدة من نوعها من خلال إخراج فيلم قصير جديد ضمن مجموعة أفلام "هوم ميد" بدا عرضها على منصة نتفلكس Netflix.

وتأتي تجربة هذا الثنائي بفيلم قصير ضمن مجموعة من الأفلام القصيرة "هوم ميد" التي قام بها صناع أفلام من جميع أنحاء العالم تناولوا فيها مواضيع شخصية خلال فترة الحجر المنزلي وما ترتب عن ذلك من خلال إعلان حالة التعبئة التي فرضها فيروس كورونا.

ويعتبر فيلم نادين لبكي وخالد مزنر شخصيا جدا، إذ تساءل من خلاله الثنائي عن كيفية عيش ولديهما خلال الحجر، وماذا يتصورون وما الذي يدور في أذهانهما من وجهة نظرهما.

واللافت أنه عندما اتصل بهما المنتجون وطلبوا منهما تحضير فيلم قصير، اعتبرا أن الفرصة كانت مناسبة لاستكشاف هذا العالم، خاصة فيما يتعلق بابنتهما التي تتميز بشخصية غنية وخلاقة.

أما من وجهة نظر المسؤولين في منصة "نتفلكس"، كانت هذه الفرصة بمثابة احتفال بحرفية صناعة الأفلام وقوة الإبداع المستمر في مواجهة جائحة عالمية.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى لبكي ومزنر قد شارك في هذا العمل مخرجون ممن لمعت أسماؤهم في المهرجانات العالمية وهم: لادج لي، باولو سورانتينو، راشيل موريسون، باولو لارين، رونغانو نيوني، ناتاليا بارسين، سيباستيان شيبير، ناومي كواسي، دايفد ماكينزي، ماغي غيلانهال، انطونيو كامبوس، جوني ماكريستن ستيوارت، غريندر شادها، سيباستيان ليلو، انا ليلي اميربور.

من جهة ثانية، فقد اعتمدت حملة "زريعة قلبي" التي أطلقت مؤخرا على أغنية استخدمت خلالها المخرجة نادين لبكي موسيقى أغنية أحد أفلامها التي نالت إعجاب الجمهور وهي من إمضاء خالد مزنر، وحولت كلماتها مع مزنر والمخرج والممثل جورج خباز، إلى كلمات مشجعة للمواطنين كي يعودوا إلى الأرض وأن يستفاد من كل بقعة كستها النفايات إلى بقعة بركَة، فيما تمت عملية التوليف بالتعاون مع المخرج إيلي فهد.

قد يهمك ايضا:

نادين لبكي توجه التحية من بيروت إلى مصر ووصفتها بـ"ست الدنيا"

نادين لبكي تُعلِّق على ثورة لبنان وتدعو بحرقة قلب المغتربين