شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة أبو ذكرى تهاجم يوسف الشريف على "فيس بوك": "المجاهرة بالصلاة حرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكرى، هجوما حادا على الفنان يوسف الشريف، بعد تصريحاته التى أدلى بها مؤخرا مع رامى رضوان، وقال فيها إنه يضع بنودا فى أعماله الفنية لرفض المشاهد الساخنة، قائلة أن هذا يسمى نوعا من أنواع الدعايا المبتذلة واستغلال أطهر شيء فى الوجود لأغراض النجومية وزيادة عدد المشاهدات.

وكتبت كاملة عبر حسابها على فيسبوك: "لما يبقى فى مشهد لحبيب بيحاول ينقذ حبيبته والمخرج يقوله حتمسكها وتشدها عشان تبعدها عى طلقة الرصاص، يقوم النجم الفاضل يرفض إنه يمسكها عشان هو ما بيلمسش الستات، هى دى بقى المشاهد الساخنة اللى حضرتك بتتكلم عنها؟.. ولما النجم يدعو الناس للصلاة وترك مشاهدة مسلسله أثناء موسم عرضه.. ده اسمه دين جديد ولا إيه؟".

وأضافت كاملة: "بالنسبة ليه ده اسمه نوع من أنواع الدعاية المبتذلة واستغلال أطهر شيء فى الوجود لأغراض النجومية وزيادة عدد المشاهدات، عايز ترضى ربنا فى شغلك اختار مواضيع تنور عقل المشاهد أو تشرح قلبه، تبقى عايز ترضى ضميرك وتقول فى شغلك كلمة حق يمكن تبقى سبب إن ناسك يعيشوا أحسن، والمجاهرة بالصلاة واستغلالها ده محرم فى دينك".





وكان يوسف الشريف، قال: "فى قيود أنا بحطها لنفسى زيادة عن أى حد تانى، ودى حقيقة حتى لو وصلت لدرجة العقود.. دى حقيقة بقالها 10 سنين أو أكتر، ده من بعد فيلم هى فوضى، بدأت أفكر بالطريقة دي.. دى حرية شخصية طالما مبضرش حد.. أنا مبستريحش لو بقى فيه مشاهد ساخنة أو فيها قبلات.. دى قاعدة بطبقها على نفسى بس.. بدأت أحط قيود لأن قبل كده فى منتجين اتفقت معاهم على ده ووقت التنفيذ غيروا كلامهم".

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وتابع الشريف: "وهنا أنا لا أزايد على زملائى أو إنى أحسن منهم، بالعكس كلهم ليهم الاحترام ومنهم من يقدمون أعمالا محترمة دون أن يتعمدوا هذه الطريقة.. عشان بس الكلام ميتفهمش إنى بزايد عليهم أو بقول إنى أحسن منهم.. خالص".