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شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تطلق كليبها الجديد Hallucinate خلال أيام .. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش النجمة العالمية دوا ليبا انتعاشة فنية خلال هذه الفترة و التي تٌعرف بأنها واحدة من أصعب الفترات التي مرت علي العالم ، إلا أن دوا ليبا البالغة من العمر ( 24 عاما ) وضعت كل تركيزها علي إنتاج أعمال فنية جديدة و مميزة تجعلها تحت تركيز الأضواء .
كشفت دوا ليبا من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " أنها بصدد إطلاق كليب أغنية" Hallucinate " و هي واحدة من أغنيات ألبومها الأخير " Future Nostalgia" ، ومن المقرر أن تطلق دوا ليبا الكليب في 10 يوليو الجاري .
و أغنية " Hallucinate " هي رابع أغنية تطلقها دوا ليبا بطريقة الفيديو كليب من البوم " Future Nostalgia" ، فقد سبق وأطلقت ليبا 3 كليبات و هم " Don’t Start Now " و " Physical " و " Break My Heart " .
ونشرت دوا ليبا علي صفحته الشخصية البوستر الترويجي للكليب ، حيث ظهرت النجمة الشهيرة مرتدية ملابس ذات تصميم مثير باللون الأسود .
دوا ليبا بالبوستر الترويجي للكليب
يذكر أن قررت النجمة العالمية دوا ليبا أن تسترجع مؤخرا ذكرياتها و تكشف عن عدد من صورها التي تنوعت بين قديمة وحديثة إضافة لبعض الصور التي التقطت لدوا ليبا من أيام الطفولة من البوم عائلتها و ذلك احتفالا بعيد ميلاد والدتها .
حيث نشرت دوا ليبا البالغة من العمر ( 24 عاما) علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم اكثر من 47.6 مليون شخص عدد كبير من الصور التي جمعتها بوالدتها ، فبعضها علي الشاطئ حيث كانت دوا ليبا في مرحلة الطفولة و كانت والدتها تدللها وأخرى وهي بجانبها في حمام السباحة ، أيضا هناك عدد من صورهن من الحفلات و السهرات .
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