شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تكشف: أواجه التحرش اللفظى يوميا عبر حساباتى.. ورسالتى للبنات: متخافوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة رانيا يوسف، تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري في حالة التعرض لذلك.

وكتبت رانيا يوسف، عبر حسابها بموقع تويتر:" نعم تعرضت للتحرش كلمه تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكانه شبح يطاردنا في كل مكان، حادثه الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاة ليست فردية بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!".





وأضافت:" أنا اواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حسابتي الرسمية وايضا الايميل الخاص به الذي تأتي عليه عدد كبير من الرسائل التحرش اللفظي".

وأشارت:" والتي يستبيحون ارسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان ( عملها ' المواصلات' وغيرها) وايضا عبر الهواتف المحمولة فالتحرش بأنواعه كبير فلابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة لانهم يعلمون انه ليس لهذا التحرش رادع".

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وأكملت:" اطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل انواعه في مصر وخاصه التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليكون عبره للجميع ويكون رادعا. ورسالتي للبنات متخافيش وواجهي اي متحرش بالبلاغ فورا عنه".

وفى سياق آخر قاربت رانيا يوسف على الانتهاء من تصوير مسلسل "الحرامى" الذى تخوض به تجربة جديدة فى الدراما التليفزيونية، والذى ينتمى نوعية أعمال الـ10 حلقات، ويشارك فى بطولته الفنان بيومى فؤاد وأحمد داش كارولين عزمى ورنا رئيس ويخرجه محمد سلامة ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة.

كما تستعد رانيا يوسف لتصوير الموسم الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" الذى تم عرضه بداية العام الجارى، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى واستكمله وائل فرج.

وتنتظر رانيا عرض الموسم الثانى من مسلسل "مملكة إبليس" على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، وذلك بعد عرض الموسم الأول فى فبراير الماضى، والعمل يشارك فى بطولته غادة عادل، وإيمان العاصي، وأحمد داود، وسلوى خطاب، وخالد أنور، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ومحمود الليثي، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.