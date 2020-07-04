شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة الراحل سعيد طرابيك تهدي مقتنياته للمركز القومي للمسرح والموسيقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت السيدة سارة عبدالعاطي أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك بعض المقتنيات الخاصة بزوجها للمركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، إيمانا منها بالمشروع الفني لوزارة الثقافة والذي ينفذه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق بإقامة جناح للمركز داخل كل مسرح تابع للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يشمل مقتنيات رواد تلك المسارح.



مقتنيات الراحل سعيد طرابيك وصوره تهديها ارملته للمركز القومي للمسرح

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يذكر أن المقتنيات المهداة عبارة عن : نظارتين ، وبطاقة تحقيق الشخصية، وكارنيه نقابة المهن التمثيلية، ورخصة القيادة ،وجواز السفر،وبطاقة عضوية نادي دجلة، وقلم شخصي، ومحفظة شخصية، ونوتة تليفونات، ودرع المهرجان الحادي عشر للمسرح العربي، وعقد بين شركة أفلام محمد فوزي والفنان الراحل، وعدد ستة وعشرون صورة، وكذلك روب، وعدد بدلتين رجالي مع القميص ورابطة العنق، وعباية، وكوفية، وساعة يد،وعدد ٢ خاتم، وجميعها كان يستخدمهم الفنان الراحل في أعماله الفنية.

وكانت قد أهدت السيدة ميريت عمر الحريرى ابنة الفنان الراحل عمر الحريرى بعض المقتنيات الخاصة بوالدها للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ويتمني المركز أن يهدي كل ورثة فناني مصر العظام مقتنياتهم الشخصية من أجل اكتمال تنفيذ المشروع الرائد .