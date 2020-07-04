شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يوجه رساله لمخرجة ومؤلفة مسلسل " ليه لأ " بعد عرض الحلقة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان عمر السعيد، على توجيه رسالة للمخرجة مريم أبو عوف و المؤلفة مريم نعوم، بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ليه لأ".

ونشرعمرالسعيد صورا من كواليس مسلسل ليه لأعبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا :"المريمتان (أبو عوف ونعوم).. الأستاذة مريم أبوعوف مخرجة مهمة جداً فى السنين الجاية.. عندها حس ومشاعر قليلون من يملكونها في هذا المجال، وإن كان أهم ما يميز المخرج تفاصيلهوشغله وحسه وروحه أو نفسه بالبلدي كدا".



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وأضاف : "عايز أعبرلك عن امتناني وشكري، مش بس عشان اختارتيني لدور مختلف أول مرة أقدمه.. لأ، عشان إصرارك طول الوقتوإهتمامك بالتمثيل حتى لو عدنا كتير، المهم جودة المشهد بكل تفاصيله وعلى رأسها العنصر الأهم وهو الممثل اللي بيحول كلام مكتوب لبنيآدمين بمشاعر وأحاسيس وطاقة وحاجات تانية كتير".

واستكمل: "أنا اشتغلت معاكي في إمبراطورية مين ٢٠١٤ و بعدين أغنية العالم كله ٣ دقات في ٢٠١٧ وأخيرا ليه لأ؟! ٢٠٢٠.. أنا خدت بالي بنشتغل كل ٣ سنين!! لا ٢٠٢١ وانجزي".

وأردف فى رسالته: "تستاهلي كل خير على المستوى الشخصي والفني و فرحان بيكي، كسبنا مخرجة مهمة أوي عندها نفس مش قصولزق!".

كما وجه رسالة للمؤلفة مريم نعوم، قائلا: "الأستاذة مريم نعوم، عايز أشكرك على روحك وإختلافك إنتي وورشة سرد لكل عمل بتقدموه بيبقىمختلف وبجودة أحلى وأحلى.. مريم يا وش السعد، مفيش عمل أنا عملته معاكي منجحش من أول فيلم ليا وأول مرة أمثل في (واحد صفر) وأول مسلسل ليا (ذات) والسنة اللي فاتت (زي الشمس) والسنة دى ليه لأ ؟! قصصك بتلمس الناس، شخصياتك بتحاكي واقعهم وحواركهو الدارج المتقن الطبيعي بين البشر.. أشكريلي سرد ودينا نجم وكل واحد ساهم معانا".

وأضاف: "المخرجة الاستاذة نادين خان بحبك واتبسطت أوي أوي في المشاهد اللي عملناها سوا.. مودي شاهين انت هتبقى مخرج مهم! افتكر كلامي، مهم أوي".