شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة محمود جمعة.. فنانين خطفهم الموت بمجرد الشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الوسط الفني حالة من الحزن بعد وفاة الفنان محمود جمعة، الذى توفى بعد تعرضه لوعكة صحية داخل الرعاية المركز بأحد مستشفيات مدينة بنها، وهو الفنان الذى عرفه الجمهور من خلال عدة أعمال شارك فيها مؤخرا وانتشر خلال الفترة الأخيرة فكان من ضمن هذه الأعمال، مسلسل "قوت القلوب"، ومسلسل "زلزال"، ومسلسل "بركة"، ومسلسل "لمس أكتاف"، ومسلسل "هوجان"، كما أنه شارك في السينما من خلال "الفيل الأزرق 2"، وبعد هذا الانتشار الكبير لم يمهله القدر أن يحتفى بنجاحه ليخطفه الموت في عز شهرته الذى صول إليها في عمر كبير.



محمود جمعة

وفاة الفنان محمود جمعة وقت تحقيق الشهرة جماهيريا لم يكن الأول فهناك عدد من الفنانين واجهوا سوء الحظ فبعد مشوار ومشاركات في أعمال كثيرة ناجحة جماهيريا ومع بداية معرفة الجمهور لهم من خلال الأدوار التي جسدوها سواء في السينما أو الدراما، تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، ويخطفهم الموت أثناء بداية شهرته التي وصلوا اليها بصعوبة أو تحققت بعد وفاته، ونرصد خلال هذا التقرير أبرز الفنانين الذين رحلوا بمجرد الشهرة أو عرف الجمهور اسمهم بعد وفاتهم مباشرة



فوزية عبد العليم

الفنانة فوزية عبد العليم

توفيت الفنانة فوزية عبد العليم، في شهر يوليو عام 2019 بعد صراع طويل مع المرض، والتى استطاعت بطيبتها ودعابتها أن تضع بصمة لها في ذهن محبيها من خلال أدوار كثيرة أدتها مع كبار النجوم فشاركت مع النجم محمد هنيدى في فيلم "جاءنا البيان التالى" وفيلم "صاحب صاحبه"، ومع النجم كريم عبدا لعزيز في "حرامية في كى جى 2"، ومع النجم أحمد السقا في فيلم "أفريكانو.



قاسم الدالى

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قاسم الدالى

توفى الفنان قاسم الدالى في شهر أكتوبر الماضى من عام 2019، ورغم أن المشاهدين لا يعرفون اسمه لكنه معروف جيدا بالنسبة لهم من خلال شكله خاصة وأنه صاحب مسيرة فنية طويل قدم خلالها ما يقرب من 40 عمل فنى، وجسد دور المخبر وصبى قهوجى وغيرها من الأدوار الشعبية الشهيرة وشارك مع الكثير من النجوم على رأسهم الزعيم عادل امام من خلال أفلام، "المشبوه" و "النمر والانثى، "رمضان فوق البركان" وغيرها من الأفلام والمسلسلات الأخرى مع عدد كبير من نجوم الصف الأول.



ابراهيم فرح

إبراهيم فرح

توفى الفنان إبراهيم فرح في شهر يناير الماضى، والذى يعد من الوجوه المميزة فى الدراما المصرية، وتعلق به الجمهور بسبب أدائه فى العديد من أعماله الناجحة منها، "الخواجة عبد القادر"، "شيخ عرب همام"، "كفر دلهاب"، "حلاوة الدنيا"، "واحة الغروب" و"الزبيق"، وقام بدور الشيخ عبد القادر فى مسلسل "الخواجة عبد القادر" وأبدع فى هذا الدور الذى ساهم فى نجاح المسلسل، واستطاع مجاراة عملاق التمثيل يحيى الفخرانى فى المشاهد التى جمعتهما معا.



احمد دياب

أحمد دياب

توفى الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز 75 عاما، وهو زوج قسمت ابنة الفنان الراحل رشدى اباظة، ورغم أن ادواره بسيطة في الكثير من الأعمال إلا أن الجمهور يعرفه شكلا ولم يكن يعرف أسمه بشكل كبير، ولكن استطاع أن يصنع لنفسه رصيد فنى كبير من خلال أعمال ناجحة على رأسها مشاركته للزعيم عادل امام في العديد من الأفلام منها، فيلم "بوبوس"، مسلسل "عفاريت عدلى علام"، كما شارك مع احمد زكى في فيلم "ولادا لابه"، مسلسل "العراف"، كما شارك مع النجم أحمد حلمى في فيلم "مطب صناعى"، كما شارك في "سلسال الدم"، و"الجماعة 2"، وكانت أخر أعماله مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال



محمد ابو الوفا

محمد أبو الوفا

توفى الفنان محمد أبو الوفا شهر يونيو من عام 2019، بمسقط رأسه بمدينة الفيوم، والذى تميز بحبه الشديد للفن والتمثيل وكان صاحب وجه مميز في الدراما المصرية أستطاع ان يحقق الشهرة قبل وفاته مباشرة من خلال مشاركته عدة أعمال ناجحة مع نجوم كبار منهم، "العراف" للزعيم عادل امام، "بركة" عمرو سعد، "كلبش" أمير كرارة، "كفر دلهاب" يوسف الشريف، "طاقة نور" هانى سلامة.