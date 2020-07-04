شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تسترجع ذكرياتها بمسلسل حلم الجنوبى مع السعدنى: وسط باقة الورود الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة سيمون ، متابعيها وجمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام، صورا من دورها في مسلسل حلم الجنوبى، حيث استرجعت دورها ووقفوها مع كبار الفنانين مثل الفنان القدير صلاح السعدنى والذى انتج في عام1997، وحقق نجاحات كبيرا فى ذلك الوقت.

ونشرت الفنانة سيمون، صورا من مشاهد المسلسل ضم كوكبة من النجوم، وعلقت قائلة:" عن جمال المشاهد والفن مع الكبار واللقطات والزوايا والمجهود والتفاصيل أسامة انور عكاشة جمال عبد الحميد صلاح السعدني وأبو بكر عزت والبزاوي وعبد الله فرعلي وأنا وسط باقة الورود الفنية إنسانيا كان حلم الجنوبي".

وكانت النجمة سيمون، طرحت مؤخرا عبر قناتها على اليوتيوب، أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "اسهر بقى لوحدك" التى انتهت من تسجيلها منذ أيام قليلة وهى من كلمات محمد ناصر وألحان وجيه عزيز توزيع باسم منير، وتقول كلمات الأغنية: "أسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى، وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى، واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى، وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".

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سيمون

يذكر أن النجمة سيمون والفنانة ياسمين نيازى، شاركتا مؤخرا فى مسلسل "قيد عائلى"، تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى وكارولين عزمى.