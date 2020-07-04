شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة الميلة لمجاريها..هل تخطط كلو كاردشيان وتريستان طومسون لحفل زفافهما؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عودة نجمة تليفزيون الواقع كلو كاردشيان لصديقها تريستان طومبسون ووالد ابنتها الوحيدة ترو طومبسون البالغة من العمر عامين ، تصدر اسم الثنائي عدد كبير من المواقع الفنية والمجلات الشهيرة، كما ركزت عليهما عدد من الشائعات، وأبرزهذه الشائعات كانت من خلال تقرير نشره موقع " Heat " الذي أكد أن كلو قررت أن تأخذ خطوة إيجابية في حياته مع طومبسون و سيتزوجا قريبا .
ويشير التقرير نقلا عن مصدر مقرب للثنائي لم يتم ذكر أسمه أن كلو كاردشيان استعانت بواحد من أهم الـ " wedding planner " ليخطط لحفل زفافها من صديقها و الذي سيقام قريبا في أجواء حميمة ومذهلة وسط العشرات من أفراد عائلتهم و أصدقائهما المقربين في المكان الخلفي لمنزلها بلوس أنجلوس.
وكشف المصدر أن السبب الحقيقي وراء هودة علاقة كلو كاردشيان و تريستان طومبسون هو تواجدهما معا طوال فترة الحجر المنزلي الذاتي بسبب انتشار فيروس كورونا " covid-19 " الذي انتشر بسرعة هائلة بشتي أنحاء العالم، ومن المفترض أن كيم كاردشيان شقيقة كلو هي من تساعد في التفكير و التخطيط لهذا اليوم حتي تفاصيل شهر العسل ، و خاصة أن كيم ظهرت بالحلقة الأخيرة من برنامج تليفزيون الواقع الشهير " Keeping Up With the Kardashians " و هي تنصح كلو قائلة : " التسامح هو أفضل طريقة " وهو ما أشار إليه التقرير بموقع heat .
نفي موقع " جوسيب كوب " القصة التي أثارت الكثير من الجدل مؤكدا أن القصة حقا مريبة و الغريب أن الجميع يعلم أنه لا يتم إنتاج حلقات من برنامج " Keeping Up With the Kardashians " في الوقت الفعلي للأحداث بينما يتم تصويرها قبل عدة أشهر ، لذلك لا يتم احتساب كلام كيم و كأنه دليل على ما يحدث مع العائلة الآن، اضافة الى أن حفل الزفاف الذي يضم العشرات من الأشخاص سوف يخالف إرشادات التباعد الاجتماعية ، و في الحقيقة أن عودة علاقتهم العاطفية لا تعني تماما أنهما يخططان للزواج .
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