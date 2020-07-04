شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال بعد تداول صوره بزى الجيش: خدمت بلدى وفخور واتشرف بلبس المموه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما تداول العديد من رواد منصات "السوشيال ميديا" صورته أثناء خدمته فى الجيش، شارك مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورة قديمة له أثناء تأديته الخدمة العسكرية. وقال مطرب المهرجانات عمر كمال عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم السبت، "البوستات اللى فاتت لاحظت إن فيه حملة كده فى الكومنتات ناس داخلة ضحك واستهزاء عليا بسبب الصورة ديه.. أنا طبعا مش زعلان ولا مضايق خالص بس مش فاهم إيه السبب.. ديه صورتى من 11 سنة وأنا فى الجيش".

Advertisements وأضاف عمر كمال، "شاب زى أى شاب اتبهدل وشقى فى جيشه وخدم فى الجبل وكان سلاحى اللى خدمت فيه صعب شوية.. وقامت الثورة وأنا في الجيش ونزلت الشوارع تأمين وحماية والحمد لله خرجت من الجيش وخدمت بلدى واتشرف إني لبست المموه".

عمر كمال وتابع، "أنا مكنتش مرفه ولا كان معايا واسطة تنقلنى حتة كويسة ارتاح فيها وانزل إجازات ولا كان فيه بابا وماما يبعتولى مصاريف ويقفوا معايا أنا كنت شايل نفسى.. أنا فخور بنفسى وبشكلى وبحياتى اللى وقفت فيها لوحدى مفيش معايا غير ربنا معايا".

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