"ليه لا "يتصدر تريند جوجل بعد عرض الحلقة الأخيرة والنهاية السعيدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل ليه لأ جوجل تريند بعد عرض الحلقة 15 والأخيرة، وانتهت أحداث المسلسل بنهاية سعيدة كان أبرز أحداثها هي طلب حسين" محمد الشرنوبى "يد عاليا " أمينة خليل " من والدتها.
و المسلسل يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بينالتشبث بالتقاليد، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.
مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانةآمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالةصدقي عمر السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف
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