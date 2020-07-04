شكرا لقرائتكم خبر عن "ليه لا "يتصدر تريند جوجل بعد عرض الحلقة الأخيرة والنهاية السعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل ليه لأ جوجل تريند بعد عرض الحلقة 15 والأخيرة، وانتهت أحداث المسلسل بنهاية سعيدة كان أبرز أحداثها هي طلب حسين" محمد الشرنوبى "يد عاليا " أمينة خليل " من والدتها.

و المسلسل يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بينالتشبث بالتقاليد، ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.‎

مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانةآمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالةصدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف

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