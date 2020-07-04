غدا.. "mbc مصر" تبدأ عرض "ابن حلال" لمحمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة mbc مصر، عرض حلقات مسلسل "ابن حلال"، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق 5 يوليو.

تدور أحداث المسلسل حول شاب بسيط ومُكافح ينتمي للطبقات الشعبية يتعرض للظلم والقهر.

يُتابع مسلسل "ابن حلال" قصة الفئات المُهمشة في المجتمع وتعرضها للتنكيل من جانب أصحاب النفوذ والسلطة من خلال شخصية "حبيشة" التي جسدها ببراعة محمد رمضان، حيث يعمل "نقاش" ويعيش في إحدى المناطق العشوائية، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد أن يجد نفسه متورطًا في الإتهام بجريمة قتل لم يرتكبها.

مسلسل "ابن حلال" يشارك في بطولته مع محمد رمضان: هالة فاخر، ومحمود الجندي، وأحمد فؤاد سليم، ووفاء عامر، وسارة سلامة، وأحمد حاتم، وميرهان حسين، ووفاء قمر، ونُخبه من النجوم، ومن تأليف حسان دهشان وإخراج إبراهيم فخر.