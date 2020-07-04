غدًا.. "MBC مصر 2" تبدأ عرض حلقات "القاصرات" لصلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة MBC مصر 2، في تمام الساعة الخامسة من مساء الأحد الموافق 5 يوليو، عرض مسلسل "القاصرات".

مسلسل"القاصرات" يجمع نُخبة من صُناع الدراما فى عمل تليفزيونى لافت تدور أحداثُه بإحدى قرى الصعيد، ويدور حول شخصية "عبدالقوي" التاجر الثري الذي يهوى الزواج من القاصرات.

ويرصد المُسلسل كيف يشتري الرجل المُسن الصغيرات بماله من أهلهن الفقراء، لتعيش حياة قاسية، وتسانده شقيقته الأرملة الشابة التي تزوجت هي الأخرى في طفولتها من رجل عجوز وتعيش في قهر نفسي وجسدي وتُمارس هذا القهر على اللاتي تزوجهن لأخيها.

مسلسل "القاصرات"، تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبو عميرة، وبطولة صلاح السعدني، وداليا البحيري، وياسر جلال، ونهال عنبر، ومنة عرفة، ولقاء سويدان، ومي الغيطي، وملك زاهر.