محمد سلامة ينشر صورًا من كواليس "الحرامي": "استنوا بيرلا طارق"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شارك المخرج محمد سلامة، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بصور من كواليس مسلسله الجديد "الحرامي".
جمعته الصورة بالفنان أحمد داش، والطفلة بيرلا طارق، وكتب في تعليقه عليها "من كواليس تصوير الحرامي، استنوا بيرلا طارق".
جدير بالذكر أن مسلسل "الحرامي" سيتم عرضه على منصة شاهد VIP، ويتكون من 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، وأحمد داش، إخراج محمد سلامة.
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