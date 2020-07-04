رانيا يوسف: "تعرضت للتحرش وأواجهه يوميا.. وهذه رسالتي للبنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن تعرضها للتحرش، مؤكدة أنها تواجه التحرش اللفظي يوميا عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت رانيا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "نعم تعرضت للتحرش.. كلمة تعاني منها كل إمرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان" .

‎واستكملت: "أنا أواجه التحرش اللفظي يوميا عبر منصات حساباتي الرسمية، وأيضا الإيميل الخاص بي، الذي تأتي عليه عدد كبير من رسائل التحرش اللفظي، والتي يستبيحون إرسالها من خلف شاشات الموبايل والكمبيوتر، والتحرش الظاهري بالمرأة في كل مكان (عملها، المواصلات، وغيرها) وأيضا عبر الهواتف المحمولة، فالتحرش بأنواعه كبير، ولابد من التصدي له بكل أنواعه المختلفة، لأنهم يعلمون أنه ليس لهذا التحرش رادع".

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‏وأضافت: "أطالب بقانون رادع وسريع للتحرش بكل أنواعه في مصر وخاصة التحرش عبر وسائل التواصل الإجتماعي ليكون عبرة للجميع ويكون رادعا.. ورسالتي للبنات متخافيش، وواجهي أي متحرش بالبلاغ فورا عنه".

جدير بالذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، كما تنتظر عرض مسلسل "الحرامي" على منصة شاهد VIP.