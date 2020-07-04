مي كساب: "يا رب تم شفاء رجاء الجداوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - تب- هاني صابر :

حرصت الفنانة مي كساب، على الدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي، بالشفاء.

وكتبت مي، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "‏يا رب تم شفاء ‎رجاء الجداوي على خير.. إدعولها كتير ربنا يرجعها لينا بألف سلامة.. يا الله يا أحد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث".

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وكانت الفنانة رجاء الجداوي، نُقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية أول أيام عيد الفطر المبارك، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وبعدها دخلت غرفة العناية المركزة بالمستشفى تحت جهاز تنفس.

وخضعت الفنانة الكبيرة للحقن ببلازما المتعافين، إلا أن حالتها الصحية تدهورت ووضعها الأطباء على جهاز تنفس صناعي تداخلي حنجري، حتى تتحسن نسبة الأكسجين في الدم.

ونفت ابنتها أميرة مختار في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، أن تكون والدتها قد فقدت الوعي كما أشيع، ولكن يخدرها الأطباء.