صورة| عمر الشناوي مع عائلته في الإجازة الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

ظهر الفنان عمر الشناوي، مع عائلته خلال رحلتهم للاستمتاع بالإجازة الصيفية.

ونشر الشناوي، صورة له مع زوجته ونجله عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صباح الفل عليكم جميعاً".

يذكر أن، عمر الشناوي، يشارك في مسلسل "ليه لأ" الذي يعرض اليوم السبت، الحلقة الأخيرة له على تطبيق شاهد VIP.

مسلسل" ليه لأ" يتناول عدة قضايا أبرزها الإختلاف بين الأجيال في الفكر، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الآباء.

مسلسل" ليه لأ" بطولة: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.