محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرص الفنان وليد فواز، على تهنئة المخرجة بتول عرفة، على كليب "Bon Voyage" للفنانة كارول سماحة، والتي تولت إخراجه. وكتب فواز، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏مبروك خطواتك الحلوة.. ومبروك على كليب كارول"، وعلقت بتول "شكرا يا وليد جدا". يذكر أن الفنانة اللبنانية كارول سماحة، طرحت أحدث أغنياتها المصورة بطريقة الفيديو كليب، والتي حملت اسم Bon Voyage عبر قناة شركة Lifestylez Studios على موقع YouTube ، التي تتولى إنتاج وتسويق العمل، وظهر في الكليب المذيع والفنان باسل الزارو كموديل مع كارول، ومن إخراج بتول عرفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وليد فواز يهنئ المخرجة بتول عرفة على كليب "Bon Voyage" لكارول سماحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.