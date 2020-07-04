سوسن بدر: "قررت أحافظ على شكلي من غير ما أغيره"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشفت الفنانة القديرة سوسن بدر، عن مدى اهتمامها ببشرتها وشكلها في هذه المرحلة من العمر.

ونشرت سوسن، صورة عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "أنا من زمان، قررت أحافظ على شكلي من غير ما أغيره.. بهتم ببشرتي.. بس مش مهتمة أمسح من عليها السنين.. حابة أخلي شكلي في أفضل شكل المفروض يكون عليه دلوقتي من ٣٠ سنة ".

يذكر أن الفنانة سوسن بدر، شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، وكريم فهمي، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، وتأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام إذ تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.