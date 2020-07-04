عمر السعيد يوجه رسالة لمخرجة ومؤلفة "ليه لأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان عمر السعيد، على توجيه رسالة للمخرجة مريم أبو عوف والمؤلفة مريم نعوم، تزامنا مع عرض الحلقة الأخيرة، اليوم السبت، من مسلسل "ليه لأ" على تطبيق شاهد vip.

ونشر السعيد، صورا من الكواليس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "المريمتان (أبو عوف ونعوم).. الأستاذة مريم أبو عوف (مريومة) مخرجة مهمة جداً فى السنين الجاية.. عندها حس ومشاعر قليلون من يملكونها في هذا المجال، وإن كان أهم ما يميز المخرج تفاصيله وشغله وحسه وروحه أو نفسه بالبلدي كدا".

وتابع: "عايز أعبرلك عن امتناني وشكري، مش بس عشان اختارتيني لدور مختلف أول مرة أقدمه.. لأ، عشان إصرارك طول الوقت وإهتمامك بالتمثيل حتى لو عدنا كتير، المهم جودة المشهد بكل تفاصيله وعلى رأسها العنصر الأهم وهو الممثل اللي بيحول كلام مكتوب لبني آدمين بمشاعر وأحاسيس وطاقة وحاجات تانية كتير".

واستكمل: "أنا اشتغلت معاكي في إمبراطورية مين ٢٠١٤ و بعدين أغنية العالم كله ٣ دقات في ٢٠١٧ وأخيرا ليه لأ؟! ٢٠٢٠.. أنا خدت بالي بنشتغل كل ٣ سنين!! لا ٢٠٢١ وانجزي".

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وأضاف: "تستاهلي كل خير على المستوى الشخصي والفني و فرحان بيكي، كسبنا مخرجة مهمة أوي عندها نفس مش قص ولزق!".

وعلى جانب أخر، وجه رسالة للمؤلفة مريم نعوم، قال فيها: "الأستاذة مريم نعوم، عايز أشكرك على روحك وإختلافك إنتي وورشة سرد لكل عمل بتقدموه بيبقى مختلف وبجودة أحلى وأحلى.. مريم يا وش السعد، مفيش عمل أنا عملته معاكي منجحش من أول فيلم ليا وأول مرة أمثل في (واحد صفر) وأول مسلسل ليا (ذات) والسنة اللي فاتت (زي الشمس) والسنة دى ليه لأ ؟! قصصك بتلمس الناس، شخصياتك بتحاكي واقعهم وحوارك هو الدارج المتقن الطبيعي بين البشر.. أشكريلي سرد ودينا نجم وكل واحد ساهم معانا".

و تابع: "شكرا لشركة مهمة، أنا أول مرة أشتغل معاهم أستاذ عبدالله أبو الفتوح وسوكا وحبيب قلبي من جوا الاستاذ محمد السيد ورعد، وكل اللي طلعوا ليه لأ ".

وأضاف: "المخرجة الاستاذة نادين خان بحبك واتبسطت أوي أوي في المشاهد اللي عملناها سوا.. مودي شاهين انت هتبقى مخرج مهم! افتكر كلامي، مهم أوي".

"ليه لأ" شارك في بطولته أمينه خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، هاني عادل، ناردين فرج، عمر الشناوي.