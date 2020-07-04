تراند اليوم : فتاة مسلمة تنضم إلى أبطال "مارفلز آفنجرز"

انضمت كمالة خان، المراهقة الأمريكية المسلمة، ذات الأصول الباكستانية، إلى أبطال "مارفلز آفنجرز"، الفيلم السينمائي الشهير، ولكن هذه المرة، من خلال لعبة فيديو جديدة، تؤدي خلالها شخصية "مارفل".وأعلنت شركة Square Enix، صاحبة حقوق نشر اللعبة، أن كمالة خان، "ستكون شخصيتها الجديدة في اللعبة وسيكون لها دور جوهري في الحبكة، فحظي هذا الإعلان بكثير من المديح من قبل كل من محبي اللعبة ومن العاملين في هذه الصناعة.

تقول ماريا أفسار، وهي في الخامسة والعشرين من عمرها وتعمل كلاعبة فيديو: "سمعت عن بطلة مارفل منذ سنوات وأعجبتني فورًا عندما قرأت عنها ووجدت أنها مثلي، باكستانية ومسلمة. وعندما رأيت الإعلان عن ظهورها في لعبة الفيديو كلاعبة رئيسية، قلت لنفسي إنني كنت أنتظر، بكل معنى الكلمة، حدوث شيء مثل هذا طوال عمري. لم أر شيئا مماثلا عندما كنت أصغر".

وشارك في ابتكار شخصية كمالة خان عام 2014 مؤلفة ومحررة الكتب الهزلية الأمريكية المسلمة، سناء أمانات، التي أرادت أن تبتكر شخصية يمكن للشابات المنتميات لخلفية ثقافية مشابهة الإحساس بالقرب منها واعتبارها قدوة لهن.

وقالت سناء في مؤتمر ترويجي للشخصية الجديدة: "إنه لأمر رائع أن كمالة جزء من واحدة من أضخم نسخ لعبة مارفل. إن حقيقة أن كمالة هي الشخصية الأولى عند بدء اللعبة أمر منطقي جدا؛ فأشخاص من مختلف الخلفيات الثقافية سيشعرون أنها تشبههم".

واستخدم لقب مارفل لعدة شخصيات ذات بشرة بيضاء في مجموعة مارفل للقصص الهزلية منذ عام 1976 بما في ذلك الشخصية الخيالية شارون فينتشورا ود.كارلا سوفن. لكن أول تجسيد لها كان بهيئة كارول دانوفرز عام 1977.

وتم تغيير لقبها إلى كابتن مارفل عام 2012، وتؤدي هذا الشخصية الممثلة الأمريكية بري لارسون وذلك ضمن سلسلة (مارفل سينيماتيك يونيفرس) marvel cinematic universe.

وهذا ما أفسح المجال لظهور شخصية جديدة تحمل اسم مارفل.

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وفي عام 2014، تعرف القراء على شخصية كمالة خان، الباكستانية الأمريكية ذات الستة عشر عاما، والتي كانت تعيش في مدينة جيرسي. وكانت تتمتع بقدرات خارقة تمكنها من تغيير الأشكال وصادف أنها معجبة بفيلم آفنجرز Avengers.

ودخلت كمالة التاريخ كأول شخصية مسلمة، من إنتاج مارفل، تكون شخصية قيادية في سلسلة كتب هزلية.

وقال سكوت آموس، مدير استوديو فريق كريستال دينامكس الذي يضم مطوري ألعاب الفيديو، إنهم غمروا بالردود الإيجابية على ضم كمالة خان للعبة.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "أحد التعليقات التي لفتت نظرنا كانت من قبل لاعب فيديو لفترة طويلة والذي قال إنه انفعل جدا بهذا الخبر، وقال إنه مهم جدا جعلها شخصية رئيسية في هذه اللعبة لكي ترى الأجيال الجديدة من اللاعبين شخصية تشبههم في لعبة فيديو فيها كثير من الأيقونات مثل الرجل الحديدي وThor وBlack Widow".

وبعد صدور الفيلم الترويجي الذي عرض لأول مرة في مؤتمر E3 2019، قال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إن الشخصيات في اللعبة بدت مختلفة تماما عن الممثلين الذي أدوا هذه الشخصيات في الأفلام.

ومن المقرر أن تصوّر مارفيل في أفلام آكشن أي أنها لم تتأثر بموجة الانتقادات تلك. كما أنه من المتوقع بث مسلسل تلفزيوني عن هذه الشخصية بحلول عام 2022.