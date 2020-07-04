تراند اليوم : مطرب أغنية "بنت الجيران": شقيت في الجيش.. ما كانش معايا واسطة



رد المطرب المصري، عمر كمال، الذي شارك المطرب حسن شاكوش أداء أغنية "بنت الجيران" التي حظيت بشعبية كبيرة في مصر وخارجها، على السخرية من صور قديمة متداوله له.

ونشر عمر الصور التي يظهر فيها بالزي العسكري عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، وعلق قائلاً: "البوستات اللى فاتت لاحظت إن فيه حملة كده في الكومنتات ناس داخلة ضحك واستهزاء عليا بسبب الصورة ديه.. أنا طبعا مش زعلان ولا مضايق خالص بس مش فاهم إيه السبب.. ديه صورتى من ١١ سنة وأنا في الجيش.. شاب زي أي شاب اتبهدل وشقى في جيشه وخدم في الجبل وكان سلاحى اللى خدمت فيه صعب شوية".

وأضاف: "وقامت الثورة وأنا في الجيش ونزلت الشوارع تأمين وحماية والحمد لله خرجت من الجيش وخدمت بلدى واتشرف إنى لبست المموه.. فا أنا مكنتش مرفه ولا كان معايا واسطة تنقلنى حتة كويسة ارتاح فيها وانزل أجازات ولا كان فيه بابا وماما يبعتولى مصاريف ويقفوا معايا أنا كنت شايل نفسى.. فخور بنفسى وبشكلى وبحياتى اللى وقفت فيها لوحدى مفيش معايا غير ربنا".



