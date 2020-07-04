تراند اليوم : فيديو| "حمو بيكا" يكشف حقيقة دخوله المستشفى بعد تعرضه لإصابة خطرة



نفى مطرب المهرجانات، حمو بيكا، الأنباء التي ترددت على وسائل التواصل الإجتماعي، حول دخوله المستشفى في حالة صحية سيئة، عقب إصابته حادة خلال مشاجرة.

وقال بيكا في مقطع فيديو عبر صفحته على تطبيق "إنستجرام"، إنه يتواجد في الوقت الحالي مع أصدقائه في منطقة الساحل الشمالي.

وأضاف: "اللى قال حمو بيكا فى الإنعاش، أنا بخير وبسلامة وفى اللانش فى البحر بصيف وكل حاجة". وتابع: "متخافوش عليا أنا بخير وسلامة ولما هموت الروح هتطلع للي خلقها مش لحد تاني".

واتهم مطرب المهرجانات، شخصًا لم يسمه بالوقوف وراء ترديد الشائعة حوله، لكنه رفض ذكر اسم من أطلق تلك الشائعات قائلاً: "أنت عاوز تتصيت".