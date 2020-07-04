فيديو.. أصالة تتصدر يوتيوب بأغنيتها "الحب والسلام"

تصدرت الفنانة أصالة قائمة الاكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بأغنيتها الجديدة "الحب والسلام"، حيث حصلت على المركز السادس، في أقل من 24 ساعة من طرحها.

سجلت الأغنية أكثر من 750 ألف مشاهدة، وحصلت على اهتمام متابعيها فور طرحها، حيث حصدت في

ساعتين أكثر من 100 ألف مشاهدة.

الأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم، والكليب من إخراج محمد القاضي، قدمت فيها رسالة من الحب والإنسانية والإيجابية للعالم مع لقطات إخراجية أعطت لروح الأغنية نكهة قيّمة.

تعتبر هذه الأغنية الثانية لأصالة خلال شهر تقريباً، حيث قدمت قبل أسبوعين أغنيتها الخليجية "جيتني مكسور" والتي حصلت على أكثر من10 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، وتلقى العمل ردود فعل إيجابية خاصة من جمهورها الخليجي الذي ينتظر أعمالها في هذا اللون الغنائي التي تقدمه بتميز.

Advertisements

اقرأ أيضاً..في أقل من ساعتين .. كليب أصالة الجديد "الحب والسلام" يكسر الـ 100ألف مشاهدة