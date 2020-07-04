محمد فهيم يعلن انتهائه من تصوير مسرحية حلم سعيد

أعلن الفنان محمد فهيم، عن انتهائه من تصوير مسرحية "حلم سعيد" ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" ومبادرة "أضحك - فكر - اعرف"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب "فهيم" عبر صفحته قائلا: "أتوجه بالشكر إلى معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم .. رئيس قطاع الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال من إنتاج فرقة المواجهة برئاسة المخرج سامح بسيوني".
وتابع: "بالتعاون مع المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، تم بحمد
يذكر أن مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرةتم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيخوف، تتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين ٢٠ لـ ٥٠ دقيقة، تم تقديم حتى الآن منها 4 عروض مسرحية هم "أبو عطسة جنان، المغفلة، مشهور مش مشهور"، "المقام العالي".
الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فهيم والمخرج تامر كرم مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة، بطولة الدكتور يحيى الفخراني، ويشاركه البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، مجدي كامل، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، الموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني، تصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.
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