لقاء سويدان: كانت اجمل ايام عمري وأنا حامل

قالت الفنانة لقاء سويدان، أن فترة الحمل في ابنتها من أجمل فترات حياتها، ويجب أن تستمتع كل سيدة بهذه الفترة التي تعد معجزة فريدة من نوعها، لافتة أنها كانت نموذج للسيدة الحامل كما يقول الكتاب.

أضافت "سويدان" انها كانت تتبع التعليمات الصحية خلال هذه الفترة وتتناول أكل صحي وتتجنب تناول الحلويات والسكريات وتمارس الرياضة، لافتة إلى أنها كانت تتمنى أن تولد بشكل طبيعي لذا في آخر

شهر بالحمل كانت تسير من ٢ إلى ٣ كيلو يوميا كما كانت تمارس تمارين لفتح الحوض، حتى أن وزنها زاد خلال فترة الحمل 10 كيلو فقط.

وقالت لقاء أن كثيرين يعتقدون أن ممارسة الرياضة أثناء الحمل أمر يمثل خطورة على صحة الأم والجنين، لكن ذلك اعتقاد خاطيء لأن ممارسة الرياضة بعد استشارة الطبيب أمر

صحي تماما، مشيرة إلى أنها كانت لا تترك زجاجة الماء من يدها وكانت تشرب مياه بكثرة.

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وأكدت في مداخلة تليفونية مع الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري بالمركز القومي للبحوث في برنامج عيادة تن، أنها قامت بشراء كتب كثيرة تتحدث عن فترة الحمل وأول وكانت تطبق كل ما فيها، لافتة إلى أنها كانت تغني لابنتها وهي في بطنها وتتحدث إليها لأن صوت الأم يصل للجنين فيميزه.

يشار إلى أن الفنانة لقاء سويدان كانت قد شاركت في مبادرة للسيدات الحوامل وقياس كثافة العظام لهن.