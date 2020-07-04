محمد فرج يتعاقد على بطولة فيلم عاصفة النجوم

أكد الإعلامي والفنان محمد فرج أنه يعكف حاليا علي قراءة بطولة فيلم له بعنوان "عاصفة النجوم" وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في برنامجه الأخير "المهزراتية" والذي أذيع علي قناة النهار في شهر رمضان الماضي فيثاني تجاربه الفنية.
ومن المقرر أن يتناول الفيلم قصة شاب يعمل في مجال التمثيل ويتحول من مجرد ممثل عادي إلي أن يصبح نجما مشهور في عالم الأضواء والشهرةولكنه يتعرض للهجوم الشديد عند اعتلائه علي عرش النجومية ويحدث له تخبطات كثيرة ويقرر الاعتزال بعد أن أصبح نجما مشهورا تتهاتف عليه الجماهير.
يذكر أن الإعلامي محمد فرج حقق نجاحات في الإعلام ومجال الإعلانات مع النجم أحمد حلمي وأمينة خليل وغيرهم واكتسب شهرة كبيرة علي شبكات التواصل الاجتماعي.
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