عمر السعيد يوجه رسالة حب لمؤلفة ومخرجة مسلسله الجديد ليه لا

وجه الفنان عمر السعيد رسالة حب لكل من المخرجة مريم أبو عوف والمؤلفة مريم نعوم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "السعيد" عبر حسابه قائلا: "المريمتان (أبو عوف ونعوم).. الأستاذة مريم أبو عوف (مريومة) مخرجة مهمة جدا فى السنين الجاية.. عندها حس ومشاعر قليلون من يملكونها فى هذا المجال وإن كان أهم ما يميز المخرج تفاصيله وشغله وحسه وروحه أو نفسه بالبلدى كدا".

وتابع: "عايز أعبرلك عن امتنانى وشكرى مش بس عشان اختارتينى لدور مختلف أول مرة أقدمه لا عشان إصرارك طول الوقت واهتمامك بالتمثيل حتى

لو عيدنا كتير المهم جودة المشهد بكل تفاصيله وعلى رأسها العنصر الأهم وهو الممثل اللي بيحول كلام مكتوب لبنى آدمين بمشاعر وأحاسيس وطاقة وحاجات تانية كتير".

وأضاف: "أنا اشتغلت معاكى فى إمبراطورية مين ٢٠١٤ وبعدين أغنية العالم كله ٣ دقات فى ٢٠١٧ وأخيرا ليه لا؟! ٢٠٢٠.. أنا خدت بالى بنشتغل كل ٣ سنين!! لا ٢٠٢١ وانجزي.. تستاهلى كل خير على المستوى الشخصي والفني وفرحان بيكى كسبنا مخرجة مهمة أوى عندها نفس مش قص ولزق!".

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واستكمل حديثه قائلا :"الأستاذة مريم نعوم عايز أشكرك على روحك واختلافك أنتِ وورشة سرد لكل عمل بتقدموه بيبقى مختلف وبجودة أحلى وأحلى.. مريم يا وش السعد مفيش عمل أنا عملته معاكى منجحش من أول فيلم ليا وأول مرة أمثل فى واحد صفر وأول مسلسل ليا ذات".

وتابع: "والسنة اللي فاتت زى الشمس والسنة دى ليه لا؟! قصصك بتلمس الناس، شخصياتك بتحاكى واقعهم وحوارك هو الدارج المتقن الطبيعى بين البشر.. اشكريلى سرد ودينا نجم وكل واحد ساهم معانا".

وأضاف: "وشكرا لشركة مهمة أنا أول مرة اشتغل معاهم أستاذ عبد الله أبو الفتوح وسوكا وحبيب قلبى من جوا الأستاذ محمد السيد ورعد وكل الطلعوا ليه لا؟!.. المخرجة الأستاذة نادين خان بحبك واتبسط أوى أوى أوى فى المشاهد اللي عملناها سوا".