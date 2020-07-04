الليلة.. انطلاق برنامج "التحكيم والVAR" على شاشة القناة الثانية الفضائية

تنطلق أولى حلقات برنامج"التحكيم والVAR" على شاشة القناة الثانية الفضائية، من تقديم أحمد مدوره، وإعداد عام محمد نص وأيمن الكاشف، وإخراج د.خالد عبدالعاطي، وذلك اليوم، السبت. اليوم، السبت. فكرة البرنامج رياضى عن تحليل فنى للمباريات الرياضية، وتحليل للمواقف التحكيمية ف المباراة مع كيفية استخدام الVAR. الVAR. Advertisements يذاع البرنامج السبت من كل أسبوع في تمام الساعة الرابعة عصرا وحتى الخامسة على الهواء مباشرة، ومن المقرر أن يستضيف البرنامج في أولى حلقاته غد الحلقة الناقد الرياضي أحمد الجيار، إيمن دجيش.

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