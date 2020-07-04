وزيرة الثقافة توافق على 30 عرض مسرحي في 84 ليلة خلال الصيف

وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، علي خطة عودة النشاط المسرحي والتي تضم 30 عمل مسرحي متنوعا في ٨٤ ليلة عرض لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال.

ياتي استئناف العروض علي مرحلتين الأولى تبدا مساء الاحد ١٢ يوليو الجارى على مسرح ( ساحة مركز الهناجر للفنون - المكشوف بالاوبرا ) والثانية تنطلق ثاني أيام عيد الاضحى المبارك مطلع اغسطس المقبل وتشهد اعادة تشغيل جميع مسارح الدولة ، وقال الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان تم اعداد مجموعة من العروض المميزة حيث يقدم على مسرح ساحة مركز الهناجر اعتبارا من الخميس 16 يوليو عروض الليلة الكبيرة انتاج مسرح القاهرة للعرائس ، البخيل انتاج مسرح الشباب ، كأنك تراه انتاج مسرح الطليعة ، وخلال شهر اغسطس يتم عرض رحلة الزمن الجميل انتاج مسرح القاهرة للعرائس ، سيد الوقت انتاج مسرح الغد ، أحوال شخصية انتاج مسرح الشباب . كما يقام على نفس المسرح من انتاج مركز الهناجر عرض اترك انفى من فضلك يومى الاحد والاثنين 26 ، 27 يوليو ، وعرض محل اللعب يومى الاثنين والثلاثاء 17 ، 18 اغسطس .

وتابع ان المسرح المكشوف بالاوبرا يستضيف

عرضين من انتاج مسرح الطليعة هما الطوق والاسورة اعتبارا من الاحد 26 يوليو والسيرة الهلامية اعتبارا من الاثنين 10 اغسطس .

واضاف ان عروض مبادرة "اضحك .. فكر .. اعرف" على قناة وزارة الثقافة مستمرة وتتضمن مسرحيات مشهور مش مشهور ، المقام العالى ، العطسة ، المغفلة إضافة إلى العروض الجديدة التى سوف يتم انتاجها بداية من يوليو الجاري على ان يتم تقديم عروض الاون لاين بالتناوب بين الانتاج الجديد وريبرتوار البيت الفني للمسرح الذى يضم كنوز وتراث الاعمال المسرحية ، واكد الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والقيام باعمال التعقيم اليومى لدور العرض حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين .

ونوه ان مسرح النافورة بالاوبرا يشهد عرض سينما مصر انتاج صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب وبطولة شباب الدفعة الثانية من طلبة استوديو المواهب بمركز الإبداع الفنى .

وذكر ان المرحلة الثانية من خطة عودة العروض تتم على مدار ثلاثة ايام اسبوعيا بالتناوب بين مسارح البيت الفنى للمسرح وتتضمن مسرحيات خليك

متفائل بالمسرح القومي بطولة سامح حسين وإخراج إسلام إمام ايام الخميس، الجمعة والأحد.

وتقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عروض "القطط، حواديت الأراجوز، قصاقيص" على مسرح متروبول بالعتبة أيام الخميس، الجمعة والأحد .

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أما فرقة مسرح القاهرة للعرائس تقدم عروض "فركش لما يكش، محطة مصر، رحلة الزمن الجميل" على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة أيام الخميس، الجمعة والأحد.

فرقة مسرح الشباب تقدم عرضي "البخيل" على مسرح اوبرا ملك برمسيس أيام الخميس، الجمعة والأحد، "افراح القبة" على المسرح العائم الصغير بالمنيل أيام الخميس، الجمعة والسبت.

فرقة مسرح الغد تقدم عروض " الحادثة، جنة هنا، الثامنة مساء" على خشبة الغد أيام الخميس، الجمعة والسبت.

فرقة المسرح الحديث تقدم "أبي تحت الشجرة" على مسرح السلام بشارع القصر العيني أيام الخميس، الجمعة والسبت.

وتقدم فرقة مسرح الطليعة عروض "حريم النار، يوم أن قتلوا الغناء، ريسايكل" بقاعة زكي طليمات ايام الخميس، السبت والاثنين، وعروض "صبايا مخدة الكحل، كأنك تراه، نوح الحمام" بقاعة صلاح عبد الصبور أيام الجمعة، الأحد والأربعاء.

كما تقدم فرقة مسرح الإسكندرية"رحلة سعيدة على مسرح بيرم التونسي أيام الخميس، الجمعة والسبت ، ويستقبل المسرح من 20 اغسطس وحتى 24 اكتوبر المقبلين ملتقى عروض مبادرة المؤلف المصري.

ويقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده على مسرح ساحة الهناجر عروضا لفرق رضا للفنون الشعبية وانغام الشباب والفرقة القومية للفنون الشعبية الى جانب فقرات من عروض السيرك القومى الذى اطلقت عروضه مع بداية الشهر الجاري كما يستأنف مسرح البالون عروضه اعتبارا من الاحد 10 يوليو .