في آخر وداع.. نجوم الفن ينعون محمود جمعة: رحل "عم الأخلاق والأدب"

سيطرت حالة من الحزن على وسائل التواصل الاجتماعي، وتريندات جوجل، بسبب وفاة الفنان القدير محمود جمعة، ظهر اليوم الجمعة، داخل العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عامًا، إثر نقله بسبب إصابته بوعكة صحية شديدة تسببت في إصابته بهبوط في الدورة الدموية.

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ونعى عدد من الفنانين على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، رحيل الفنان محمود جمعة، رغم غيابهم عن حضور الجنازة التي تمت عصر اليوم،

بسبب ضيق الوقت لسرعة إجراءات الجنازة وسط انهيار أبنائه وتأثر أصدقائه من شعراء القليوبية.

في البداية نعى الفنان محمد عبد العظيم صديقه وزميله الفنان محمود جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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ونشر "عبدالعظيم"، صورة تجمعه بمحمود جمعة، وعلق عليها ناعيًا: "مع السلامة ياصاحبي .. في جنة الخلد إن شاء الله".

بينما نشر الفنان أحمد السقا، بعض الصور للراحل محمود جمعة، وعلق عليها ناعيًا: "الله يرحمك ياعم الأخلاق والأدب.. محمود جمعة".

أما عن الفنان محمد إمام، نعى الراحل محمود جمعة، بنشر صور له، وعلق عليها قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء الله في وفاة الفنان محمود جمعة تغمده الله بواسع رحمته".

ونعى الفنان صلاح عبد الله، وفاة الفنان محمود جمعة، قائلاً:" لما كتبت اسمه في جوجل لم أجد إلا أخبار وفاته وصوره الحديثة، بعدما تكاتفت السنين مع الشقا والمعاناة على صحته وملامحه، جوجل لايعرفه ولكن جيلنا يعرف قدره وقيمته ومشوار كفاحه الطويل الصعب، ولما ابتدا جوجل والناس يعرفوه مات، أسألكم الفاتحةوالدعاء للفنان القدير والشاعر الكبير محمود جمعة".