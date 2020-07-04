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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات حالة رجاء الجداوي والان مع التفاصيل
السبت 4 يوليه 2020
نفت مصادر طبية داخل مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية التي ترقد فيها الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، الأنباء التي تفيد بتحسن حالتها الصحية،واستعادة الرئة عملها من جديد.
ووصفت المصادر هذه الأخبار بأنها "عارية تماما من الصحة"، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.
وعن آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد مكوثها داخل مستشفى العزل لمدة 41 يوماً، قالت المصادر إن الطاقم الطبي يتمنى استعادة الرئة لعملها من جديد، إلا أن حالتها غير جيدة وغير مستقرة وفي تدهور مستمر، وأن الأنبوبة الحنجرية المتواجدة عليها حاليا هي التي تضخ الأكسجين للرئة.
وأضاف الطاقم الطبي، أن الجداوي لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية، لحين استعادة الرئة عملها.
يذكر أن رجاء الجداوي، التي تبلغ من العمر 81 عاما، كانت شعرت بأعراض كورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أُذيع في رمضان الماضي.
وبعد إجراء الفحوص والتحاليل تبينت إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس، وتتواجد بمستشفى العزل الصحي منذ ليلة عيد الفطر.
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