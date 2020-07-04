الحياة تعود لمسارح الأوبرا بعد انقطاع 4 أشهر

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"الخليج 365" من بيروت: إنتهت دار الأوبرا، من إعداد خطة حفلاتها للموسم الصيفي، في إطار التوجيهات التي أصدرتها الدولة بعودة الحياة إلى طبيعتها مع أخذ الإجراءات الاحترازية لموجهة فيروس كورونا.

وكانت مفاجاة الأوبرا لجمهورها، حفل للفنان محمد منير وذلك مساء 16 يوليو على مسرح النافورة.

وفى نفس السياق، اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، برنامج استئناف النشاط الفني الذي وضعه الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، ويتضمن ٤٠ حفلاً فنياً متنوعاً، في المسارح المفتوحة والتي تقرر إنشائها والعمل بها خلال فترة الصيف بإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا، ويشارك فيه إلى جانب منير، الموسيقار الكبير عمر خيرت، ورائد موسيقى الجاز يحيى خليل والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، واوركسترا القاهرة السيمفوني، وفرقة النفيخة، ومسار إجبارى، وفرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ إيهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط البلد إلى جانب فرق الموسيقى العربية بالأوبرا (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.

وصرح الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا بأن فعاليات استئناف الحفلات تنطلق في الثامنة مساء الخميس 9 يوليو، على مسرح النافورة الخارجي بسهرة طربية يشارك فيها نجوم فرق الموسيقي العربية مي فاروق، أحمد عفت، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، وعازف الكلارينيت محمد فوزي الذي يشارك لأول مرة وبقيادة الدكتور مصطفى حلمي وإشراف فني للفنانة جيهان مرسي رئيس الإدارة المركزية للموسيقي الشرقية.

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وأضاف أن مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، يستقبل جمهوره في مدينة الثغر بحفل يقام الثامنة مساء الجمعة 10 يوليو لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الغفار، ويضم باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية.

بالإضافة إلى سلسلة وهابيات التي تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، حيث يقام على المسرح المكشوف في الثامنة مساء الأحد ١٢ يوليو، حفلاً يضم مجموعة من روائع ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بقيادة المايسترو حازم القصبجي، ومشاركة المطربين إيمان عبد الغني، آيات فاروق، أحمد عصام وأحمد نافع.

وأكد صابر جاهزية الأوبرا لاستقبال ضيوفها من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية، حرصاً على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين والتى تتمثل فى استقبال 25‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسارح، دخول الجمهور من خلال بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة، مسافات التباعد بين الحضور، تطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية.