غادة بشور تنفي زواجها من جورج وسوف

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"الخليج 365" من بيروت: علّقت الفنانة السورية “غادة بشور” على إنتشار خبر زواجها من الفنان السوري “جوروج وسوف”وهاجمت مروجي الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، مهددة بمقاضاتهم. وكتبت تدوينة نشرتها عبر حسابها على الفيسبوك مرفقاً بالصورة سبب الإشاعة قائلة: "إن هذه الإشاعة تستهدف علاقتها بالفنان “جورج وسوف”. ووجهت رسالة نارية للصحافة التي أسمتها “الصفراء” والتي لا تعرف للوفا عنوان، مطالبة إياهم بإبراز المصادر التي توثق الخبر. Advertisements وتوعدت كل من قام بنشر خبر زواجها من المغني السوري بمحاكمته بتهمة تشويه السمعة. وختمت منشورها بأن الذين يركضون خلف الشهرة عبر أذية الآخرين “صغار ورح يبقوا صغار”.

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