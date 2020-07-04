Netflix تؤكّد إنتاج موسمٍ ثانٍ من مسلسل "في جنح الليل"

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت Netflix عن موسمٍ ثانٍ من مسلسل "في جنح الليل" أو Into The Night بإطلاقها لمقطع تشويقي مثير مع كادر التمثيل. يتناول مسلسل"في جنح الليل" قصّة حماية البشرية من كارثة كونية أثناء مغادرة رحلة جوية مدينة "بروكسل". وأكّدت Netflix بالأمس إنتاج موسمٍ ثانٍ من مسلسل الإثارة الشيّق، حيث أوضح المنتج التلفزيوني والمؤلف "جيسون جورج" قائلًا: "كم أثارت ردود الفعل العالمية على مسلسل "في جنح الليل" حماستنا، ولذا يسعدني أن أزفّ إليكم خبر إنتاج موسمٍ ثانٍ. فقد كان من المدهش رؤية المعجبين حول العالم وهم متأثّرون بالركاب الذين قدِموا من بلدان مختلفة وبطاقم الرحلة "بي إي إيرويز 21"، ونحن متشوّقون لإكمال رحلتهم."

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