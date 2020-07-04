شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة أبيض وأسود وخطوط زادتها جمالا.. سوسن بدر: "مش مهتمة أمسح أثر السنين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، صورة جديدة مع جمهورها بالأبيض والأسود، والتى التقطت بتركيز على تفاصيل وجهها ما يظهر بعض التجاعيد فى محيط العين، ويبدو أن الفنانة الكبيرة تعمدت هذا، حيث أكدت أنها قررت منذ زمن عدم محو أثار السنين عن ملامح وجهها.

ونشرت سوسن بدر، صورتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "أنا من زمان قررت أحافظ على شكلى من غير ما أغيره.. بهتم ببشرتى.. بس مش مهتمة أمسح من عليها السنين.. حابة أخلى شكلى فى أفضل شكل المفروض يكون عليه دلوقتى مش من 30 سنة.. صباح الخير".

يأتى هذا بعد أيام من مشاركة النجمة سوسن بدر، جمهورها ومتابعيها، بأحدث نيولوك لها بعد ان قامت بتصفيف شعرها، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام، ونشرت حينها صورتها بجوار حفيدتها ملك التى قامت بمشاركتها فى تغير لون الشعر إلى الأحمر، وكتبت "أنا وملك حفيدتى رحنا عملنا شعرنا أخيراً وملك قررت تضرب اللون ده".

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وسرعان ما استقبلت النجمة عدد كبير من التعليقات والإعجابات من قبل جمهورها على صورتها، وكتبت الفنانة شيماء سيف تعليقها قائلة "انتو الاثنين عسل"، وفى وقت سابق، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للنجمة سوسن بدر بفستان خطوبة وعلقوا عليها: "من خطوبة سوسن بدر.. خليكوا انتوا كاتبين الخاص ممنوع".

وحينها تواصل ”الخليج 365” مع النجمة سوسن بدر، وعلقت على الأمر قائلة: "كذب طبعاً أكيد لو حقيقى كنت نزلت صور على صفحتى على إنستجرام بلاش شائعات سخيفة"، مشيرة إلى أن الصورة المتداولة من حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير بالجامعة البريطانية 2018.

وشاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "ونحب تانى لية"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم شريف منير، وكريم فهمى، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، وتأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ودارت أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام إذ تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.